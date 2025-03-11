Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, bu sezon Süper Lig'de sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. 38 yaşındaki teknik adam için Ukrayna devinden teklif geldi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Bu sezon Süper Lig'de sergilediği performansla adından söz ettiren 38 yaşındaki teknik adam için sürpriz bir teklif geldi.
Gazeteci Salim Manav'ın haberine göre; Ukrayna'nın önde gelen kulübü Shakhtar Donetsk, geçtiğimiz günlerde Arda Turan'a teknik direktörlük teklifi yaptı. Eyüpspor Kulübü'nün Arda Turan için yapılan bu teklifi kabul etmediği belirtildi.
Başarılı teknik adamın Eyüpspor'la sözleşmesi Haziran 2025'de sona erecek. Arda Turan yönetiminde Eyüpspor bu sezon Süper Lig'de 26 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 5. sırada konumlanıyor.