Gazeteci Salim Manav'ın haberine göre; Ukrayna'nın önde gelen kulübü Shakhtar Donetsk, geçtiğimiz günlerde Arda Turan'a teknik direktörlük teklifi yaptı. Eyüpspor Kulübü'nün Arda Turan için yapılan bu teklifi kabul etmediği belirtildi.