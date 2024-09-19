Arda Turan'dan derbi açıklaması: "O sonuçtan mutlu olurum"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Eyüpspor deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör Arda Turan, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Genç teknik adam hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.
"Bu sene çok iyi bir Beşiktaş var. Başlarında mükemmel bir hocaları var. Süperstarların süper oynadığı bir Beşiktaş var. Maçı güzelleştirmeye çalışacağız. Pazar günü İnönü'de oynamak çok özel olacaktır."
"Ben Simeone'nin öğrencisiyim. Tek tek gidiyorum. Benim için en önemli maç önümüzdeki maç. Hedefimizde bir sapma yok. Umarım böyle devam eder."
"Saha içinde kalan, eğlenceli ve iyi oyunların oynandığı, hakemin konuşulmadığı bir derbi olsun. İki tarafa da başarılar diliyorum. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray kazanırsa mutlu olurum ama benim tek baktığım şey Eyüpspor ve Eyüpspor'un çıkarları."
"Hakemlerin performanslarından çok memnunum. Çok fahiş hatalar yaptıklarını düşünmüyorum. Hakem arkadaşlar daha iletişimci olurlarsa daha iyi olabilir. Gergin ortamı da azaltırlar."
"Herkes bir yerlerde yaşlanıyor. Önemli olan nasıl yaşadığın. Burak benim yüzümden hoca olmuştu. Umarım Avrupa arenasında Nuri gibi oralarda karşılaşma fırsatımız olur. Burak Yılmaz ile oynadığımız maç çok güzeldi."