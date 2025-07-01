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Arda Turan'dan Fenerbahçeli yıldıza telefon

Arda Turan'dan Fenerbahçeli yıldıza telefon

12:061/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
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Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Genç teknik adam, Fenerbahçe'den istediği yıldız futbolcuyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkas Eyüpspor ile başarılı bir sezonu geride bırakan Arda Turan, sezonun sona ermesinin ardından İstanbul ekibinde ayrıldı.

Genç çalıştırıcı, Ukrayna'nın köklü ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in yeni teknik direktörü oldu.

Gelir gelmez transfer çalışmalarına başlayan Turan, Fenerbahçe'nin iki yıldızına talip oldu.

Arda Turan, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'yi almak istiyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre genç teknik adamın tecrübeli futbolcuyu aradığı ve "İrfan, seninle çalışmak istiyorum. Eğer yanıma gelmeyi kabul edersen, kulüp pazarlıklara başlayacak" dediği belirtildi.

İrfan'ın ise Arda Turan'a henüz net bir yanıt vermediği vurgulandı.

Arda Turan, İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra İsmail Yüksek'i de istiyor.

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