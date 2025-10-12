Yeni Şafak
Asensio için flaş transfer itirafı: ‘Bize sert davranıyordu’

15:2112/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
Fenerbahçe'nin Paris Saint-Germain'den bonservisiyle kadrosuna kattığı Marco Asensio için, Aston Villa'dan eski sportif direktör Monchi'den dikkat çeken bir itiraf geldi

Fenerbahçe'nin Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Marco Asensio için Aston Villa'dan itiraf geldi.



İngiliz ekibinin eski sportif direktörü Monchi, Asensio'yu Aston Villa'ya transfer etmek istediklerini söyledi. Monchi, Asensio'nun Türkiye tercihine de şaşırdığını kaydetti.



Eldesmarque'ye konuşan Monchi, "İngiltere'deki maceranız sırasında Asensio'yu Aston Villa'ya ikna etmiştiniz. (Geçen sezon devre arası Asensio'nun Paris Saint-Germain'den Aston Villa'ya kiralık transferi) Şimdi Türkiye'ye gitmesine şaşırdınız mı?" sorusa cevap verdi.



Monchi, bu sorunun ardından, "Evet, çünkü onun Aston Villa'ya geleceğini düşünmüştüm. Hedefimiz buydu ama sonuçta esas olarak finansal nedenlerden dolayı PSG bize karşı daha sert davranıyordu.

Marco da endişeliydi çünkü transer piyasasının hareketlendiğini ve anlaşmanın olmadığını görüyordu. Bu yüzden Fenerbahçe'yi tercih etti. Umarım şansı yaver gider. Hepimiz onun Aston Villa'ya geleceğini düşünmüştük çünkü önceki altı ayda çok iyi bir performans göstermişti." dedi.





Geçen sezonun ikinci yarısında Paris Saint-Germain'den Aston Villa'ya transfer olan Marco Asensio, yaz transfer döneminde bonservisiyle Fenerbahçe'ye imza atmıştı.



Fenerbahçe'de şu ana kadar 6 maçta süre bulan Asensio, 1 kez gol sevinci yaşadı.



