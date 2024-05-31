Aslan'ın zafer yolu (2): Düşen takımı Okan Buruk ayağa kaldırdı

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde iyi futbola rağmen alınan kötü sonuçlar, Icardi'nin sakatlanması, Hatayspor yenilgisi, üstüne Fenerbahçe'nin de sürekli kazanması tedirginliğe sebep olurken, Okan Buruk radikal oyuncu tercihleriyle takımı yeniden yarışa dahil etti. Tecrübeli teknik adam, Barış Alper'i sol beke, Kaan Ayhan'ı ön liberoya çekerken, Berkan Kutlu'yu da sahaya sürüp düşen takımı yeniden ayağa kaldırdı.
Beşiktaş derbisinden sonra Galatasaray, en zorlu dönemine girdi. Icardi'nin sakatlanması, transfer edilen isimlerin bir türlü istenen verimliliğe ulaşmaması, Şampiyonlar Ligi'nin ağır temposu sarı-kırmızılı takımı zorlamaya başladı.
İçeride-dışarıda Bayern Münih ile oynanan maçlarda gösterilen iyi futbol sonuca yansımadı.
Yorgunluğu da iyice artan Galatasaray, üstüne birde Hatayspor'a deplasmanda yenilince Fenerbahçe'nin kayıpsız Süper Lig yürüyüşü takımı tedirgin etmeye başladı.
Bu dönemde teknik direktör Okan Buruk bile camia içerisinde sorgulanmaya başlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımını bu zorlandığı dönemden çıkartan isim oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, yaptığı dokunuşlarla sarı-kırmızılı takımın yarış içerisinde kalmasını başardı.
Angelino ve Ndombele'den hiç katkı alamayan, Zaha ve Tete'nin düşük performansından memnun olmayan Buruk, kendi çözümlerini üretti. Barış Alper'i sol bek, Kaan Ayhan'ı ön libero oynatan tecrübeli çalıştırıcı, ara transferde takıma dönen Berkan Kutlu'yu da birçok farklı bölgede kullandı.
Şampiyonlar Ligi'nde grubu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.
Sezon başında yapılan transferlerin maliyeti sarı-kırmızılı takımı zorlamaya başlarken, Sacha Boey için Bayern Münih kapıyı çaldı. Galatasaray, Alman ekibiyle sıkı bir pazarlık süreci yürüttü. 15 milyon eurodan başlayan transfer görüşmeleri 30 milyon euro ile sona erdi.
Fransız oyuncunun satılması sonrasında uzun süredir ödenmeyen futbolcu maaşları, bonus ve primler yatırılırken, takım içerisinde rahatlama yaşandı.
Sezon içerisinde en çok problem çıkartan isim Wilfried Zaha oldu. Maaşlardaki gecikmeden şikayetçi olan Fildişi Sahilli oyuncuya takımdan ayrı ödemeleri yapıldı.
Zaha 10 gol ve 4 asistle oynasa da takıma uyum sağlayamadı. Florya'da da kaleci Günay Güvenç ile kavga etmesinin ardından 31 yaşındaki oyuncu ilk 11'den kesildi
Bir kişi için takımı kaybetmek istemeyen Okan Buruk, herkesin hakkını korumaya çalıştı.