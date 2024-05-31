Aslan'ın zafer yolu (2): Düşen takımı Okan Buruk ayağa kaldırdı

Angelino ve Ndombele'den hiç katkı alamayan, Zaha ve Tete'nin düşük performansından memnun olmayan Buruk, kendi çözümlerini üretti. Barış Alper'i sol bek, Kaan Ayhan'ı ön libero oynatan tecrübeli çalıştırıcı, ara transferde takıma dönen Berkan Kutlu'yu da birçok farklı bölgede kullandı.