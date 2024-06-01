Aslan'ın zafer yolu (3): Yıldızlar sezona damgasını vurdu

Galatasaray'da şampiyonluğun habercisi bazı anlar vardı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon bu anlardan iki kez yaşadı. Kasımpaşa deplasmanında Carlos Vinicius'un attığı gol Kostas Mitrouglou'nun Akhisar ağlarına gönderdiği ve şampiyonluk habercisi olarak görülen gole benzetildi.