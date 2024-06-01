Aslan'ın zafer yolu (3): Yıldızlar sezona damgasını vurdu

Galatasaray, Fenerbahçe'den liderliği devraldıktan sonra, özellikle de son virajda yıldızların sahne alışıyla farkını ortaya koydu. Sezonu 12 gol ve 16 asistle tamamlayan Mertens, 17 maçlık galibiyet serisinin mimarlarından oldu. Her mevkide istikrarlı oyununu sürdüren Barış Alper Yılmaz ve usta golcü Mauro Icardi önderliğindeki sarı-kırmızılı takım, uzun lig maratonunu zaferle noktalayıp 24. şampiyonluğuna ulaştı.
Galatasaray'da sezonun oyuncusu diyebileceğimiz isimlerin en başında Dries Mertens yer alıyor. Belçikalı oyuncu, attığı gollerden ziyade yaptığı asistlerle takımına büyük destek verdi.
Sezonu asist şampiyonu olarak tamamlayan Mertens, son virajda Galatasaray'ın en kozlarından birisi oldu.
Zaha nedeniyle Kerem Aktürkoğlu'nun 10 numara pozisyonuna geçmesiyle ilk yarıda yedek kalan Mertens, Fildişi Sahilli yıldızın ilk 11'den kesilmesiyle formasına kavuştu. 12 gol ve 16 asistlik performansıyla sezona damgasını vuran Belçikalı futbolcu, 17 maçlık galibiyet serisinin en önemli figürlerinden birisiydi.
8 hafta üst üste gol pası vermeyi başaran Mertens, sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunda ikinci lig şampiyonluğunu yaşadı.
Bu sezon Galatasaray'ın yakaladığı başarıda en büyük paylardan birisi de taraftarlara ait. Sarı-kırmızılı takımın, RAMS Park'ta sezon boyunca çıktığı maçlar kapalı gişe oynandı. Deplasmanda oynanan karşılaşmalarda da takımını yalnız bırakmayan ve kendilerine ayrılan kısımları tamamen dolduran Galatasaray taraftarları şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.
Sarı-kırmızılı takım, özellikle iç sahada taraftarı önünde oynadığı 19 lig maçında aldığı 18 galibiyette şampiyonluğa yürüdü.
Galatasaray'da şampiyonluğun habercisi bazı anlar vardı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon bu anlardan iki kez yaşadı. Kasımpaşa deplasmanında Carlos Vinicius'un attığı gol Kostas Mitrouglou'nun Akhisar ağlarına gönderdiği ve şampiyonluk habercisi olarak görülen gole benzetildi.
Berkan Kutlu ise Fatih Karagümrük deplasmanında attığı golle, önceki sezon Adana Demirspor maçında galibiyeti getiren Midtsjö'yü akıllara getirdi
Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra küçükten büyüğe Türkiye'de milyonlarca insana kendini hayran bırakan Mauro Icardi, bu sezon da en değerli oyunculardan biri olmayı başardı.
Sezon içerisinde yaşadığı sakatlık onun yüzde 100'ünü vermesine engel olsa da Süper Lig'in en kritik haftalarında gol serileri yapmasını engelleyemedi. Ligi gol kralı tamamlayan Icardi, son 10 haftada 11 gol attı.
Arjantinli oyuncu, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında attığı 2 golle Galatasaray'a şampiyonluğu getirdi.
Yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk tarafından kalmaya ikna edildi. Hocasının kararlarına güvenen ve görev aldığı her süreyi iyi değerlendirmeye çalışan genç futbolcu, sezonun 'joker' oyuncusu oldu.
Sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde görev yapan Barış Alper, son haftalarda kanat bölgesinin değişilmez ismi haline geldi. Zaha, Tete, Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri yedek kulübesine gönderen Barış Alper, ilk 11'e yazılan isimlerin başında yer aldı.