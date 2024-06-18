Avrupa Arda Güler'i konuşuyor: Herkesin dilinde o var

A Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Arda Güler, Gürcistan karşısında sergilediği performansla dünyada ses getirdi. Başta UEFA olmak üzere yıldız oyunculardan genç yıldıza tebrik paylaşımları geldi. İşte o paylaşımlar...
A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
Milliler, maçın 65. dakikasında Arda Güler'in muhteşem golüyle 2-1 öne geçti.
3-1 kazandığımız maçta attığı golle galibiyette önemli rol oynayan Arda Güler tarihe geçti.
Genç yıldız Arda Güler attığı bu golün ardından, Avrupa Şampiyonası tarihinde (Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak) çıktığı ilk maçta gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.
Attığı golü değerlendiren Güler, "İnanılmaz hisler içindeyim. Sürekli bu golün hayalini kuruyordum. Buradaki insanları mutlu etmek istiyordum. Vuruyorum dedim. Tüm herkese armağan olsun." dedi.
Arda Güler'in bu performansının ardından başta UEFA olmak üzere yıldız oyunculardan genç yıldıza tebrik paylaşımları geldi.
İşte o paylaşımlar:
Dünya Kupası hesabından "Onun adı Güler" paylaşımı.
Eski futbolcu Mesut Özil'in paylaşımı.
Şampiyonlar Ligi hesabının paylaşımı.
UEFA'dan "Arda Güler. Özel" paylaşımı.
Real Madrid'in paylaşımı.
Real Madrid'in kalecisi Courtios'un "Arda abi" paylaşımı.