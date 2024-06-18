Avrupa Arda Güler'i konuşuyor: Herkesin dilinde o var

A Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Arda Güler, Gürcistan karşısında sergilediği performansla dünyada ses getirdi. Başta UEFA olmak üzere yıldız oyunculardan genç yıldıza tebrik paylaşımları geldi. İşte o paylaşımlar...

1 / 13 A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

2 / 13 Milliler, maçın 65. dakikasında Arda Güler'in muhteşem golüyle 2-1 öne geçti.





3 / 13 3-1 kazandığımız maçta attığı golle galibiyette önemli rol oynayan Arda Güler tarihe geçti.

4 / 13 Genç yıldız Arda Güler attığı bu golün ardından, Avrupa Şampiyonası tarihinde (Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak) çıktığı ilk maçta gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

5 / 13 Attığı golü değerlendiren Güler, "İnanılmaz hisler içindeyim. Sürekli bu golün hayalini kuruyordum. Buradaki insanları mutlu etmek istiyordum. Vuruyorum dedim. Tüm herkese armağan olsun." dedi.

6 / 13 Arda Güler'in bu performansının ardından başta UEFA olmak üzere yıldız oyunculardan genç yıldıza tebrik paylaşımları geldi.

7 / 13 İşte o paylaşımlar:

8 / 13 Dünya Kupası hesabından "Onun adı Güler" paylaşımı.

9 / 13 Eski futbolcu Mesut Özil'in paylaşımı.

10 / 13 Şampiyonlar Ligi hesabının paylaşımı.

11 / 13 UEFA'dan "Arda Güler. Özel" paylaşımı.

12 / 13 Real Madrid'in paylaşımı.