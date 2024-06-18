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Spor

Avrupa Arda Güler'i konuşuyor: Herkesin dilinde o var

21:36 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 21:51 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak

A Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Arda Güler, Gürcistan karşısında sergilediği performansla dünyada ses getirdi. Başta UEFA olmak üzere yıldız oyunculardan genç yıldıza tebrik paylaşımları geldi. İşte o paylaşımlar...

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A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

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Milliler, maçın 65. dakikasında Arda Güler'in muhteşem golüyle 2-1 öne geçti.



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3-1 kazandığımız maçta attığı golle galibiyette önemli rol oynayan Arda Güler tarihe geçti.

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Genç yıldız Arda Güler attığı bu golün ardından, Avrupa Şampiyonası tarihinde (Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak) çıktığı ilk maçta gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

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Attığı golü değerlendiren Güler, "İnanılmaz hisler içindeyim. Sürekli bu golün hayalini kuruyordum. Buradaki insanları mutlu etmek istiyordum. Vuruyorum dedim. Tüm herkese armağan olsun." dedi.

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Arda Güler'in bu performansının ardından başta UEFA olmak üzere yıldız oyunculardan genç yıldıza tebrik paylaşımları geldi.

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İşte o paylaşımlar:

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Dünya Kupası hesabından "Onun adı Güler" paylaşımı.

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Eski futbolcu Mesut Özil'in paylaşımı.

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Şampiyonlar Ligi hesabının paylaşımı.

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UEFA'dan "Arda Güler. Özel" paylaşımı.

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Real Madrid'in paylaşımı.

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Real Madrid'in kalecisi Courtios'un "Arda abi" paylaşımı.

#Türkiye
#Gürcistan
#EURO 2024
#Arda Güler
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