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Spor

Avrupa Ligi simülasyonunda çeyrek finale tek Türk takımı kaldı

13:38 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:46 - 16/09/2024 Pazartesi

Veri analizi yapan Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde takımların çeyrek final şansını simüle etti. Listede tek Türk takımı yer aldı. İşte detaylar...

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Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde takımların çeyrek finale kalma ihtimallerini simüle etti.

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Açıklanan verilere göre çeyrek finale tek Türk takımı kaldı. İşte o liste...

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8- Eintracht Frankfurt - %35

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7- Porto - %40

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6- Athletic - %40

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5- Lazio - %42

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4- Manchester United - %43

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3- GALATASARAY - %43

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2- Roma - %44

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1- Tottenham Hotspur - %50

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17- FENERBAHÇE - %22 (Sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükselemeyen takımlar arasında gösterildi.)


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31- BEŞİKTAŞ - %7 (Siyah-beyazlılar çeyrek finale yükselemeyen takımlar arasında gösterildi.)



#UEFA Avrupa Ligi
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
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