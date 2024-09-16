Avrupa Ligi simülasyonunda çeyrek finale tek Türk takımı kaldı

Veri analizi yapan Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde takımların çeyrek final şansını simüle etti. Listede tek Türk takımı yer aldı. İşte detaylar...
Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde takımların çeyrek finale kalma ihtimallerini simüle etti.
Açıklanan verilere göre çeyrek finale tek Türk takımı kaldı. İşte o liste...
8- Eintracht Frankfurt - %35
7- Porto - %40
6- Athletic - %40
5- Lazio - %42
4- Manchester United - %43
3- GALATASARAY - %43
2- Roma - %44
1- Tottenham Hotspur - %50
17- FENERBAHÇE - %22 (Sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükselemeyen takımlar arasında gösterildi.)
31- BEŞİKTAŞ - %7 (Siyah-beyazlılar çeyrek finale yükselemeyen takımlar arasında gösterildi.)