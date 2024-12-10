Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Avrupa'nın devleri İsmail Yüksek için Türkiye'ye geliyor: Athletic Bilbao maçını izleyecekler

Avrupa'nın devleri İsmail Yüksek için Türkiye'ye geliyor: Athletic Bilbao maçını izleyecekler

Haber Merkezi
10:4510/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İsmail Yüksek için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, Athletic Bilbao maçına milli futbolcuyu izlemek adına temsilci gönderecekler.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın (13 Aralık) Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

Sarı-lacivertlilerin kritik mücadelesine Avrupa'dan 4 ekip gözlemci gönderecek.

Atletico Madrid, Marsilya, Rennes ve Benfica'nın gözlemcileri Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İsmail Yüksek'i takip edecek.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica'nın adı daha önce de İsmail Yüksek ile anılmıştı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde İsmail Yüksek'i göndermeyi düşünmediği ifade edildi.

İsmail Yüksek bu sezon 18 maçta süre aldı.

Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan İsmail Yüksek'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

#Fenerbahçe
#İsmail Yüksek
#Athletic Bilbao

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut başvurusu devam ediyor: Proje kapsamında 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri sunuluyor