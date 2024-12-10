Avrupa'nın devleri İsmail Yüksek için Türkiye'ye geliyor: Athletic Bilbao maçını izleyecekler

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İsmail Yüksek için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, Athletic Bilbao maçına milli futbolcuyu izlemek adına temsilci gönderecekler.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın (13 Aralık) Athletic Bilbao'yu konuk edecek.
Sarı-lacivertlilerin kritik mücadelesine Avrupa'dan 4 ekip gözlemci gönderecek.
Atletico Madrid, Marsilya, Rennes ve Benfica'nın gözlemcileri Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İsmail Yüksek'i takip edecek.
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica'nın adı daha önce de İsmail Yüksek ile anılmıştı.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde İsmail Yüksek'i göndermeyi düşünmediği ifade edildi.
İsmail Yüksek bu sezon 18 maçta süre aldı.
Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan İsmail Yüksek'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro.