Avrupa'nın en iyi takımları güncellendi! Listede tek Türk takımı yer aldı

Avrupa'nın en iyi takımları listesi güncellendi. 20 takımlık listede Türkiye'den yalnızca bir ekip yer aldı. İşte detaylar...
IFFHS, Avrupa'da 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihlerini dikkate alarak düzenlediği Avrupa'nın en iyi takımları listesini güncelledi. 20 takımlık listeye Türkiye'den yalnızca 1 takım girdi. İşte o sıralama...
1- Real Madrid: 420 puan
2- Manchester City: 364 puan
3- Bayer Leverkusen: 362 puan
4- Atalanta: 313 puan
5- Atletico Madrid: 290 puan
6- Borussia Dortmund: 281 puan
7- Bayern Münih: 271 puan
8- Barcelona: 256 puan
9- Liverpool: 256 puan
10- PSG: 256 puan
11- Roma: 253 puan
16- FENERBAHÇE: 217 puan