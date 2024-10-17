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Avrupa'nın en iyi takımları güncellendi! Listede tek Türk takımı yer aldı

Avrupa'nın en iyi takımları güncellendi! Listede tek Türk takımı yer aldı

12:2517/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Avrupa'nın en iyi takımları listesi güncellendi. 20 takımlık listede Türkiye'den yalnızca bir ekip yer aldı. İşte detaylar...

IFFHS, Avrupa'da 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihlerini dikkate alarak düzenlediği Avrupa'nın en iyi takımları listesini güncelledi. 20 takımlık listeye Türkiye'den yalnızca 1 takım girdi. İşte o sıralama...

1- Real Madrid: 420 puan

2- Manchester City: 364 puan

3- Bayer Leverkusen: 362 puan

4- Atalanta: 313 puan

5- Atletico Madrid: 290 puan

6- Borussia Dortmund: 281 puan

7- Bayern Münih: 271 puan

8- Barcelona: 256 puan

9- Liverpool: 256 puan

10- PSG: 256 puan

11- Roma: 253 puan

16- FENERBAHÇE: 217 puan

#Avrupa
#Fenerbahçe
#Real Madrid

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