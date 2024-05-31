Aziz Yıldırım dünyaca ünlü 4 yıldızı açıkladı: Mourinho istiyor

Yıldırım, bir katılımcının "Mourinho imzalamış galiba" ifadesi üzerine, yönetime seçilirlerse Mourinho ile çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:





"Güzel işte. İmzalar. Söz verdi bana. Öbür taraf söyledi bana. Ne fark edecek? Kim seçilirse devam edecek. İlk konuşmamda 'Gelin beraber gönderelim, imza attıralım, adam çalışmaya başlasın.' demedim mi? Söylediler, 'Tamam yapın, imzalayın.' dedik. Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez. Müthiş bir rüzgar esmeye başladı. O oyuncuya, bu antrenöre gidiyorlar. Kafalarında ya İsmail Kartal ya da milli takım antrenörü vardı. Onun için bana teşekkür etmeniz lazım."