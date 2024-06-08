Aziz Yıldırım genel kurulu terk etti

Gerginliğin nedeni





Fethi Pekin, seçim için genel kurul üyelerine, ilk olarak Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin önerisi olan Vefa Küçük ismini sundu. Pekin oylama sonrası, "Diğer önergeyi oylamaya pek gerek kalmadı ama onu da yapacağım" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler, stadyumda tepkiye neden oldu.





Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin önerisi Şekip Mosturoğlu ismi daha sonra sunulsa da divan başkanlığı seçimi oldubittiye getirildi ve Fethi Pekin tarafından Vefa Küçük, kürsüye davet edildi.





Stadyumda bulunan kongre üyeleri, Şekip Mosturoğlu tezahüratları yaparak bu seçimi protesto etti.







