Aziz Yıldırım ile Ali Koç televizyonda karşı karşıya gelecek

Aziz Yıldırım, Ali Koç ile bu akşam moderatörsüz bir programda televizyona çıkacağını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu devam ediyor.
Bugün yapılan genel kurulda gerginlik yaşanmıştı.
Kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, genel kurul divan başkanlık seçiminden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek tepki göstemişi ve kongreyi terk etmişti.
Daha sonra da Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı bir kez daha televizyon programına davet etmişti.
Aziz Yıldırım bu karara olumlu yanıt verdi.
Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:
"Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim."
"Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız."