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Spor

Aziz Yıldırım ile Ali Koç televizyonda karşı karşıya gelecek

Haber Merkezi
20:06 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 20:13 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Aziz Yıldırım, Ali Koç ile bu akşam moderatörsüz bir programda televizyona çıkacağını açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu devam ediyor.

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Bugün yapılan genel kurulda gerginlik yaşanmıştı.

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Kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, genel kurul divan başkanlık seçiminden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek tepki göstemişi ve kongreyi terk etmişti.

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Daha sonra da Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı bir kez daha televizyon programına davet etmişti.

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Aziz Yıldırım bu karara olumlu yanıt verdi.

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Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

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"Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim."

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"Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız."

#Fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Ali Koç
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