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Barcelona - Benfica maçında iftar için ara verildi

Barcelona - Benfica maçında iftar için ara verildi

21:0411/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Benfica deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Maçın 15.dakikasında hakem oruçlu futbolcuların iftarını yapabilmesi için oyunu durdurdu.

Benfica'nın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Barcelona'ya konuk olduğu mücadelenin 15.dakikası iftar saatine denk geldi.

Portekiz ekibinde oynayan milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü ve Barcelona'dan Lamine Yamal karşılaşmaya oruçlu olarak başladılar.

Maçın 15.dakikası oynanırken maçın hakemi Fransız hakem Letexier oruçlu futbolcuların iftar yapabilmesi için oyunu durdurdu. Oyuncular oruçların açarken diğer futbolcularda verilen arayı su molası olarak değerlendirdi.


#Benfica
#Barcelona
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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