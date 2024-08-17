Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan İlkay Gündoğan'ın Valencia maçı kadrosuna alınmaması iki takım taraftarlarını heyecanlandırdı. Ancak gerçek kısa süre içerisinde ortaya çıktı.
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk haftasında bugün Valencia'ya konuk olacak.
Katalan ekibinin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, Valencia maçının kadrosuna alınmadı.
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan 33 yaşındaki futbolcunun kadroya alınmaması sonrası transfer dedikodularına neden olsa da gerçek kısa süre içerisinde ortaya çıktı.
İlkay Gündoğan'ın Monaco ile oynanan karşılaşmada başına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı bugünkü maçın kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.
Valencia ile Barcelona arasında oynanacak 1. hafta maçı TSİ 22.30'da başlayacak.