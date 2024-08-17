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Spor

İlkay Gündoğan'ın neden kadroya alınmadığı belli oldu

15:45 - 17/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:14 - 17/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan İlkay Gündoğan'ın Valencia maçı kadrosuna alınmaması iki takım taraftarlarını heyecanlandırdı. Ancak gerçek kısa süre içerisinde ortaya çıktı.

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Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk haftasında bugün Valencia'ya konuk olacak.

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Katalan ekibinin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, Valencia maçının kadrosuna alınmadı.

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Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan 33 yaşındaki futbolcunun kadroya alınmaması sonrası transfer dedikodularına neden olsa da gerçek kısa süre içerisinde ortaya çıktı.

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İlkay Gündoğan'ın Monaco ile oynanan karşılaşmada başına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı bugünkü maçın kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

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Valencia ile Barcelona arasında oynanacak 1. hafta maçı TSİ 22.30'da başlayacak.

#Barcelona
#İlkay Gündoğan
#Valencia
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