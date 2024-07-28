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Spor

Barış Alper Yılmaz İngiltere yolcusu

Umut Yılmaz
09:38 - 28/07/2024 Pazar
Güncelleme: 10:27 - 28/07/2024 Pazar
Yeni Şafak

Galatasaray'da sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, sarı-kırmızılıların yıldız ismi Barış Alper Yılmaz adım adım İngiltere'ye gidiyor. İşte detaylar...

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, İngiltere'de 'Yeni Bale' olarak lanse edilmeye başlandı.








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Önce Galatasaray, daha sonra Türkiye formalarıyla dünya devlerini peşine takan genç futbolcu için kıyasıya bir transfer yarışı yaşanıyor.










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Ada basınında çıkan haberlere göre; Liverpool, bu yarışta en istekli kulüp olarak dikkat çekiyor.









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Arsenal'in de yarışın içinde olduğu iddia edilirken, Liverpool'un en çok Alman ekiplerinden çekindiği dile getirildi.






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Borussia Dortmund başta olmak üzere RB Leipzig ve Eintracht Frankfurt'un Barış Alper Yılmaz'la ilgilenmesine rağmen henüz resmi bir adım atmadığı gelen bilgiler arasında yer aldı.






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BİR ADIM ÖNDELER


Liverpool'un Barış Alper Yılmaz transferinde bir adım önde olduğu iddia edildi.





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İngiliz devi, Barış Alper yarışındaki rakipleri harekete geçmeden bu transferi tamamlamayı planlıyor, İngiliz ekibinin, Galatasaray'ın Barış Alper için istediği 30 milyon euro'yu masaya koymak için hazırlandığı öğrenildi.




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Milli oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı, 7 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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A Milli Futbol Takımı ile EURO 2024'te tüm maçlarda forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, tüm dünyaya adını duyurdu.

#Barış Alper Yılmaz
#Galatasaray
#Liverpool
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