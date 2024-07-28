Barış Alper Yılmaz İngiltere yolcusu

Galatasaray'da sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, sarı-kırmızılıların yıldız ismi Barış Alper Yılmaz adım adım İngiltere'ye gidiyor. İşte detaylar...
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, İngiltere'de 'Yeni Bale' olarak lanse edilmeye başlandı.
Önce Galatasaray, daha sonra Türkiye formalarıyla dünya devlerini peşine takan genç futbolcu için kıyasıya bir transfer yarışı yaşanıyor.
Ada basınında çıkan haberlere göre; Liverpool, bu yarışta en istekli kulüp olarak dikkat çekiyor.
Arsenal'in de yarışın içinde olduğu iddia edilirken, Liverpool'un en çok Alman ekiplerinden çekindiği dile getirildi.
Borussia Dortmund başta olmak üzere RB Leipzig ve Eintracht Frankfurt'un Barış Alper Yılmaz'la ilgilenmesine rağmen henüz resmi bir adım atmadığı gelen bilgiler arasında yer aldı.
BİR ADIM ÖNDELER
Liverpool'un Barış Alper Yılmaz transferinde bir adım önde olduğu iddia edildi.
İngiliz devi, Barış Alper yarışındaki rakipleri harekete geçmeden bu transferi tamamlamayı planlıyor, İngiliz ekibinin, Galatasaray'ın Barış Alper için istediği 30 milyon euro'yu masaya koymak için hazırlandığı öğrenildi.
Milli oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı, 7 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
A Milli Futbol Takımı ile EURO 2024'te tüm maçlarda forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, tüm dünyaya adını duyurdu.