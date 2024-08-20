Spor

Galatasaray'da şok gelişme: Zehirlendiği için kadroya alınmadı

11:33 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 11:54 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu belli oldu. Gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen yıldız isim kafilede yer almadı.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın deplasmanda Young Boys ile karşılaşacak.

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Bugün İsviçre'ye hareket edecek olan sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.

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Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre’ye hareket eden kafilede yer almadı.

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Barış Alper Yılmaz'ın durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verileceği açıklandı.

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Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:


Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Lucas Torrreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı.

#Galatasaray
#Young Boys
#Barış Alper Yılmaz
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