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Barış Alper’e ilk uyarı: ‘Toparlan’

Barış Alper’e ilk uyarı: ‘Toparlan’

11:121/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray’da sezona istenilen seviyede başlangıç yapamayan milli yıldız Barış Alper Yılmaz’a ilk uyarı geldi. 24 yaşındaki yıldızın son maçlarda göze çarpan performansı teknik direktör Okan Buruk’u harekete geçirdi. Detaylar haberimizde.

Galatasaray'ın yetenekli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'da özellikle son maçlarda göze çarpan performans düşüşünün ardından yönetim devreye girdi.


Form düşüklüğü yaşayan ve savunmaya destek vermemesi ile eleştirilen Barış Alper'e Takvim'de yer alan habere göre ilk uyarı yapıldı.


Okan Buruk ve sarı kırmızılı yönetimden oyuncuya bir an önce özel hayatını düzene koyması konusunda ikazda bulunuldu. 

Bu sezonda Galatasaray forması ile 11 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmalarda 4 gol / 1 asist kaydetti.


Transfer döneminde özellikle milli takımdaki performansı ile Premier Lig devlerinin ağına takılan Barış Alper'in Cimbom ile kontratı 2027 yılında sona erecek.


#Barış Alper Yılmaz
#Galatasaray
#Okan Buruk

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