Barış Alper'e şampiyona zammı

Galatasaray ile yaşadığı şampiyonluğun ardından EURO 2024'te de kendini gösteren Barış Alper Yılmaz, transferin gözdesi oldu. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan milli futbolcunun bonservisinin alt limitini belirledi.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, gösterdiği performansla EURO 2024'e damga vuran isimlerden birisi oldu.
A Milli Futbol Takımı ile çeyrek finale kadar çıkan ve tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan Barış Alper, gösterdiği performansla adından söz ettirdi.
Galatasaray ile yakaladığı şampiyonluğun ardından EURO 2024'te kendini dünya futboluna tanıtma fırsatı bulan Barış Alper, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.
Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin takip ettiği 24 yaşındaki futbolcuyla Manchester United, Tottenham ve Brighton yakından ilgileniyor.
Galatasaray ise Barış Alper için 30 milyon eurodan aşağı gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.