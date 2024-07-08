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Spor

Barış Alper'e şampiyona zammı

Umut Yılmaz
09:14 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:43 - 8/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Galatasaray ile yaşadığı şampiyonluğun ardından EURO 2024'te de kendini gösteren Barış Alper Yılmaz, transferin gözdesi oldu. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan milli futbolcunun bonservisinin alt limitini belirledi.

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, gösterdiği performansla EURO 2024'e damga vuran isimlerden birisi oldu. 

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A Milli Futbol Takımı ile çeyrek finale kadar çıkan ve tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan Barış Alper, gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

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Galatasaray ile yakaladığı şampiyonluğun ardından EURO 2024'te kendini dünya futboluna tanıtma fırsatı bulan Barış Alper, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. 

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Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin takip ettiği 24 yaşındaki futbolcuyla Manchester United, Tottenham ve Brighton yakından ilgileniyor. 

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Galatasaray ise Barış Alper için 30 milyon eurodan aşağı gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.

#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#EURO 2024
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