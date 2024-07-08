Barış Alper'e şampiyona zammı

Galatasaray ile yaşadığı şampiyonluğun ardından EURO 2024'te de kendini gösteren Barış Alper Yılmaz, transferin gözdesi oldu. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan milli futbolcunun bonservisinin alt limitini belirledi.

1 / 5 Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, gösterdiği performansla EURO 2024'e damga vuran isimlerden birisi oldu.

2 / 5 A Milli Futbol Takımı ile çeyrek finale kadar çıkan ve tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan Barış Alper, gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

3 / 5 Galatasaray ile yakaladığı şampiyonluğun ardından EURO 2024'te kendini dünya futboluna tanıtma fırsatı bulan Barış Alper, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.

4 / 5 Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin takip ettiği 24 yaşındaki futbolcuyla Manchester United, Tottenham ve Brighton yakından ilgileniyor.