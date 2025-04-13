Basın toplantısında açıkladı: "Fenerbahçe maçına 12 kişiyle çıkacağız"

Takımının gösterdiği mücadeleden dolayı mutlu olduğunu belirten Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, "Geldiğimizden beri oynadığımız her maç çok önemli. Bugün de yine çok çok önemli bir maç oynadık. Hafta içi bazı problemlerimiz vardı. Sakat oyuncularımız vardı. Dolayısıyla bu maç öncesinde bazı oyunular da fedakarlıklarda bulundular. Oyuna bakacak olursak oyunda zorlandığımız bazı anlar vardı. Oyunda zorlandık. Oyuna tam anlamıyla istediğimiz gibi adapte olamadık. Sonrasında da maç içerisinde gördüğümüz kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldık. Ama sonrasında takımımın sahaya inanılmaz bir karakter koydu. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca taraftarımız da bugün çok iyiydi." dedi.