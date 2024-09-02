Başkan Ertuğrul Doğan açıkladı: Şenol Güneş Trabzonspor'a gelecek mi?

"Sezon başlangıcından ben de memnun değildim, Abdullah Avcı da memnun değildi. Bazen her şey yapsanız bile, işler istediğiniz gibi gitmez. Özellikle Avrupa'dan elendiğimiz için çok üzüldük. Abdullah Avcı da olmasını isterdi. Hocamız da olmadığını kabul etti ve el sıkışarak ayrıldık. Böyle olmasını istemezdim ama oldu. Bir an önce zirve yarışındaki yerimizi almak istiyoruz. Vazgeçmek yok."