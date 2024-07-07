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Spor

Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıran sözler: 'En sevdiğim renkler...'

18:42 - 7/07/2024 Pazar
Güncelleme: 18:49 - 7/07/2024 Pazar
Yeni Şafak

Galatasaray'ın yeni transferi golcü oyuncu Michy Batshuayi; Fenerbahçe, transfer süreci ve Galatasaray hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Galatasaray Youtube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

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Batshuayi'nin öne çıkan açıklamaları şöyle;

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"Çok şükür Galatasaray'a transferim çok çok güzel bir şekilde gerçekleşti. Burada olmaktan çok mutluyum, büyük bir tarihin içerisine geldim. Galatasaray beni birkaç senedir istiyordu. Allah bunun gerçekleşmesine izin verdi. Bu formayı giymekten dolayı gurur duyuyorum. Taraftarların avazları çıktığı kadar bağırmalarını duymak için sabırsızlanıyorum."

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 "3 büyük kulüpte oynayan ilk yabancı oyuncu olmaktan dolayı gururluyum. Özel bir kişi olmayı seviyorum. Türkiye'de özel bir insanım. Goller atarak, formaya saygı duyarak bana duyulan onurun karşılığını taraftarlarımıza vermek istiyorum. Bu Michy Batshuayi'nin disiplinidir."


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 "Kendimi güvende hissetmem gerekiyor, taraftarların ve kulübün beni sevdiğini hissetmem gerekiyor. Bunlar olursa Michy Batshuayi'nin en iyi versiyonuna sahip olacaksınız."

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"Okan Buruk ile görüştüğümde beni istiyordu. Bugün beni hala istediği için mutluyum. O da teknik bir oyuncuydu ben de öyleyim. Onunla çalışmaya sabırsızlanıyorum. İyi maçlar çıkarttığım zaman ve iyi sonuçlar aldığım zaman beni tebrik edeceği için sabırsızlanıyorum."

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 "Dries beni aradığında çok mutluydu, Zaha da öyle. Hakim ile henüz görüşemedim ama hepsinin iyi iletişim kurabileceğim insanlar olduğunu biliyorum. Bu benim için olumlu bir şey. Dries, kızımla Ciro için daha önce düğün pazarlığı yaptı ama başlık parası pahalı."

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"En sevdiğim renkler sarı-kırmızı. Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir."

#Galatasaray
#Michy Batshuayi
#Süper Lig
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