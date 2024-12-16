Fenerbahçe'de Başakşehir maçında sakatlanan Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın'ın sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı belli oldu. Ayrıca Fenerbahçe'den oyuncuların sakatlık durumlarıyla ilgili açıklama da yapıldı.
Fenerbahçe, Başakşehir maçında 3 sakat birden verdi.
Sarı lacivertli takımda Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın sakatlandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Dün akşam RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri gerçekleştirilmiştir."
"Rodrigo Becao’ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık teşhisi konulmuştur."
"Dominik Livakovic’e sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur."
"Oğuz Aydın’a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur."
Yapılan açıklamaların ardından Becao'nun sezonu kapattığı öğrenildi.
Livakovic ve Oğuz Aydın'ın da bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.