Fenerbahçe'de Başakşehir maçında sakatlanan Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın'ın sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı belli oldu. Ayrıca Fenerbahçe'den oyuncuların sakatlık durumlarıyla ilgili açıklama da yapıldı.

1 /9 Fenerbahçe, Başakşehir maçında 3 sakat birden verdi.

2 /9 Sarı lacivertli takımda Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın sakatlandı.

3 /9 Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

4 /9 "Dün akşam RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri gerçekleştirilmiştir."

5 /9 "Rodrigo Becao’ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık teşhisi konulmuştur."

6 /9 "Dominik Livakovic’e sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur."

7 /9 "Oğuz Aydın’a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur."

8 /9 Yapılan açıklamaların ardından Becao'nun sezonu kapattığı öğrenildi.