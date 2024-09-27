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Belçika basını Fenerbahçe’yi konuşuyor: ‘Kanaryalar tarafından cezalandırıldı’

Belçika basını Fenerbahçe’yi konuşuyor: ‘Kanaryalar tarafından cezalandırıldı’

11:1427/09/2024, Cuma
G: 27/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’ı konuk etti. Maç temsilcimizin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Belçika basını Fenerbahçe’nin galibiyetine geniş bir yer ayırdı. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı 2-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı.


Temsilcimizin sahasında aldığı bu galibiyet Belçika basınında gündem oldu.


Belçika'dan Le Soir gazetesi Union SG'nin aldığı mağlubiyeti, "Avrupa yolculuğu Fenerbahçe'ye yenilerek başladı" şeklinde okuyucularıyla buluşturdu.


Ayrıca Mac Allister'ın kırmızı kart görmesi ve Dominik Livakovic'in kurtardığı penaltıya geniş yer ayrıldı.


Kamu yayıncısı Sporza karşılaşmayı, "Verimlilik eksikliği" Fenerbahçe karşısında Union'a zarar verdi.


Brüksel ekibi, ilk yarıyı domine etmesine rağmen son vuruşlarda etkili olamadı diye değerlendirdi.


HLN gazetesinde yer alan haberde, Geç canlanmaya rağmen Union'un yenilmekten kurtulamadığını ve talihsiz bir şekilde kendi kalesine gol attığı görüşünü savundu.


Fransızca yayın yapan kamu yayıncısı RTFB de, "Gerçekçilikten yoksun Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe boyun eğdi” başlığını kullandı.


Haberde, "Maça iyi bir başlangıç yapan Brükselliler, hakimiyetini değerlendiremedi ve daha gerçekçi sarı kanaryalar tarafından cezalandırıldı" dendi.


#Fenerbahçe
#Union Saint-Gilloise
#UEFA Avrupa Ligi

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