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Spor

Beşiktaş 6 yılın ardından bir ilki yaşadı

11:19 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:20 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında evinde Antalyaspor’u 4-2 yenen Beşiktaş 6 yıl aranın ardından bir ilki yaşadı.

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Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti.


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Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 13. ve 23. dakikada Ciro Immobile, 56. dakikada Rafa Silva, 90+5. dakikada da Ernest Muçi kaydetti.

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Kartal, bu galibiyetle birlikte Süper Lig’de 2’de 2 yaptı ve puanını 6’ya yükseltti.

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Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de son olarak 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde ilk 2 maçını kazanmıştı.


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Beşiktaş, bu sezon ligin ilk haftasında Samsunspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

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Kartal son olarak 2020-2021 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.


#Beşiktaş
#Antalyaspor
#Giovanni van Bronckhorst
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