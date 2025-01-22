Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında evinde Athletic Bilbao’yu ağırlayacak. Bu akşam saat 18.30’da oynanacak karşılaşmayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek. Maç TRT 1 ve tabi ekranlarından naklen yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi'ne arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle başlayan siyah-beyazlılar, oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 6 puanla lig tablosunda averajla 28. sırada bulunan Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu yenerek adını ilk 24 takım arasına yazdırıp play-off iddiasını son maça taşımak istiyor. Peki, Beşiktaş - Athletic Bilbao’yu yenerse Avrupa Ligi’nde play-off’a kalır mı? İşte detaylar.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.
Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Julian Weinberger yönetecek.
Beşiktaş, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile 4. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 3 maçta İspanyol ekibi 2 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, 1 müsabakayı da Beşiktaş kazandı.
1985-1986 sezonunda oynanan o zamanki ismiyle UEFA Kupası 1. tur ilk karşılaşmasında rakibine deplasmanda 4-1 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'daki mücadeleyi ise 1-0 kaybetmişti.
Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda ise UEFA Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 3-1'lik skorla geçerek İspanyol ekibine karşı ilk galibiyetini almıştı.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkacak.
Siyah-beyazlı kulüp ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzalayan Norveçli teknik adam, ilk mücadelesini İspanyol ekibi karşısında verecek.
Beşiktaş, 13 sezon aranın ardından bir İspanyol temsilcisine Avrupa kupalarında rakip oldu.
Siyah-beyazlılar, son olarak 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid ile eşleşmişti.
Beşiktaş, ilk maçı deplasmanda 3-1, rövanşı ise İstanbul'da 3-0 kaybederek organizasyona veda etmişti.
"Kara kartal" yine UEFA Avrupa Ligi'nde bu kez Athletic Bilbao ile mücadele edecek.
Beşiktaş - Athletic Bilbao’yu yenerse Avrupa Ligi’nde play-off’a kalır mı?
Beşiktaş Athletic Bilbao’yu yenmesi halinde puanını 9 çıkaracak. Rakiplerinin alacağı sonuçlara göre siyah-beyazlılar 16 takımın yer aldığı play-off kısmına yükselecek.
Olası bir galibiyette Beşiktaş’ın play off oynama umutları son haftaya kalacak.