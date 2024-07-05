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Spor

Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu

14:27 - 5/07/2024 Cuma
Güncelleme: 14:44 - 5/07/2024 Cuma
AA

Beşiktaş, yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti. Siyah-beyazlı takımdan ayrılan 27 yaşındaki oyuncu, La Liga ekibine transfer oldu.

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Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta beklenen bir ayrılı gerçekleşti.

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Siyah-beyazlı kulüp yıldız futbolcu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" denildi.

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Beşiktaş'a 2020-2021 sezonu başında transfer olan Rosier, geride kalan sezonun ikinci yarısında Fransa'nın Nice ekibine kiralanmıştı.

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2 Ekim 2020'de Beşiktaş'a transfer olan Rosier, siyah-beyazlı takımda birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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27 yaşındaki sağ bek, Beşiktaş formasıyla çıktığı 126 maçta 6 gol atıp 18 asist kaydetmişti.

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İspanya La Liga ekibi Leganes, Beşiktaş'tan ayrılan Rosier'i kadrosuna kattığını açıkladı.  

#Beşiktaş
#Valentin Rosier
#Nice
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