Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş, yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti. Siyah-beyazlı takımdan ayrılan 27 yaşındaki oyuncu, La Liga ekibine transfer oldu.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta beklenen bir ayrılı gerçekleşti.
Siyah-beyazlı kulüp yıldız futbolcu ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" denildi.
Beşiktaş'a 2020-2021 sezonu başında transfer olan Rosier, geride kalan sezonun ikinci yarısında Fransa'nın Nice ekibine kiralanmıştı.
2 Ekim 2020'de Beşiktaş'a transfer olan Rosier, siyah-beyazlı takımda birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
27 yaşındaki sağ bek, Beşiktaş formasıyla çıktığı 126 maçta 6 gol atıp 18 asist kaydetmişti.
İspanya La Liga ekibi Leganes, Beşiktaş'tan ayrılan Rosier'i kadrosuna kattığını açıkladı.