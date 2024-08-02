Beşiktaş Başkanı Hasan Arat yeni transferi açıkladı

EMİRHAN TOPÇU AÇIKLAMASI





Hasan Arat, Emirhan Topçu ile ilgili olarak "Transfer çalışmaları devam ediyor. Giovanni van Bronckhorst ile görüşülüyor. Bir transferin daha lisansı çıkacak. Beşiktaş'ı çok isteyen oyuncular alınıyor. Emirhan Topçu ve annesi, Beşiktaş'ı çok istedi. Hoca da istedi. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.