Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA'dan elde edeceği gelir belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasının son haftasında kritik maçlara çıkacak. Yoluna devam etme şansı bulunan 3 temsilcimizin de UEFA'dan elde edebileceği gelir miktarı belli oldu.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece kader maçlarına çıkacak. Galatasaray ilk 8, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise play-off bileti için sahne alacak.
Peki Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı UEFA'dan bekleyen olası gelirler ne?
NTV Spor'un haberine göre Galatasaray, şu ana kadar UEFA'dan 17 milyon 518 bin Euro gelir elde etti.
Sarı-kırmızılılar bu akşamki maç sonrası ilk 8'de yer alması halinde 600 bin Euro, son 16 turuna kalacağı için ise 1.75 milyon Euro daha kazanacak.
Fenerbahçe ise şimdiye kadar UEFA'dan 13 milyon 899 bin Euro kazandı.
Fenerbahçe, play-off biletini alması halinde 300 bin Euro daha kazanacak. Sarı-lacivertliler, play-off turunu geçmesi durumunda kasasına 1 milyon 750 bin Euro daha koyacak.
Beşiktaş da şu ana dek UEFA'dan 10 milyon 630 bin Euro gelir elde etti.
Siyah-beyazlılar, play-off biletini alması halinde 300 bin Euro daha kasasına koyacak. Beşiktaş, play-off turunu geçmesi halinde 1 milyon 750 bin Euro daha kazanacak.
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde her galibiyete 450 bin Euro, her beraberliğe 150 bin Euro para ödülü veriliyor.