Beşiktaş taraftarlarından tepki görmüştü: Cenk Tosun duygularını açıkladı

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde taraftarlar tarafından protestoya maruz kalan Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun'dan ilk açıklama geldi.
Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun, Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile oynadıkları maç öncesi ısınma sırasında siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Gazeteci Kartal Yiğit'e hislerini paylaşan eski Beşiktaşlı futbolcu, protestoyu hak etmediğini dile getirdi.
'Canları sağ olsun'
"Beşiktaş taraftarının tepkisine üzüldüm. Beklemiyordum böyle bir tepki. Ben bu kulübe 30 milyon euroya yakın para kazandırdım. Beşiktaş'ta hiçbir zaman para konuşmadım. Yeri geldi sakat sakat oynadım. Karşılığı bu olmamalıydı. Yine de canları sağ olsun. Beşiktaş taraftarına hiç kırgın değilim."
Ne olmuştu?
Beşiktaş taraftarları, ısınma hareketleri için sahaya çıkan eski futbolcuları Cenk Tosun'u protesto etmiş, "Pembe tezkere, pembe tezkere, Cenk Tosun'a pembe tezkere" sloganları atmıştı.
33 yaşındaki forvet oyuncusu Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 9 maça çıkarken gol sevinci yaşayamadı.