Beşiktaş taraftarlarından tepki görmüştü: Cenk Tosun duygularını açıkladı





'Canları sağ olsun'

"Beşiktaş taraftarının tepkisine üzüldüm. Beklemiyordum böyle bir tepki. Ben bu kulübe 30 milyon euroya yakın para kazandırdım. Beşiktaş'ta hiçbir zaman para konuşmadım. Yeri geldi sakat sakat oynadım. Karşılığı bu olmamalıydı. Yine de canları sağ olsun. Beşiktaş taraftarına hiç kırgın değilim."



















