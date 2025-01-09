Beşiktaş’ta ara transfer çalışmaları devam ediyor. Takımda birçok mevkiye transfer yapacak olan siyah-beyazlılar Portekizli yıldız için harekete geçti. Serdal Adalı ve ekibi kış transfer sezonunda yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için tüm şartları zorlayacak. Detaylar haberimizde.

1 /13 Bir yandan teknik direktör sorununu çözmek için uğraş veren Beşiktaş, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

2 /13 Vakit kaybetmeden ihtiyaç duyulan bölgelere takviye yapmayı planlayan Başkan Serdal Adalı ve ekibi, yaz transfer döneminde de siyah-beyazlıların gündemine gelen Jota'yı sol kanat arayışlarında listenin ilk sıralarına koydu.



3 /13 Fransız ekibinde süre bulamayan oyuncu için yönetim, bir fırsat transferi peşinde.

4 /13 Beşiktaş, transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleştirmek istiyor.

5 /13 Ağustos ayında Al İttihad'dan Rennes'e transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde aradığını bulamadı.



6 /13 10 maçta sadece 361 dakika görev alabilen Portekizli oyuncu, 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.



7 /13 Jota kimdir, hangi takımlarda oynadı, başarıları neler? Jota, tam adıyla João Pedro Neves Filipe, Portekizli bir futbolcudur ve Stade Rennais FC'de sol kanat pozisyonunda oynamaktadır. 30 Mart 1999'da Lizbon'da doğan Jota, 25 yaşında ve 1,76 metre boyundadır.









8 /13 Piyasa değeri 8,00 milyon Euro olarak belirlenmiştir. 2024 yılından bu yana Rennes forması giymektedir ve sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam etmektedir.



9 /13 Kariyeri: Benfica: Jota, kariyerine Benfica'da başladı ve burada genç takımlarında önemli bir performans sergiledi. Benfica B takımında ve UEFA Youth League'de dikkat çekti.









10 /13 Real Valladolid: 2019-2020 sezonunda Real Valladolid'e kiralık olarak gitti ve burada da forma giydi.

11 /13 Celtic FC: 2021 yılında Celtic FC'ye transfer oldu ve burada önemli maçlarda performans göstererek takımın önemli oyuncularından biri oldu.



12 /13 Al Ittihad: 2023'te Al Ittihad'a transfer oldu, burada kısa bir süre oynadıktan sonra Avrupa'ya geri döndü.

