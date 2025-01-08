Beşiktaş'a bir olumsuz haber daha! "Gelme ihtimali yok"

Teknik direktör arayışında olan Beşiktaş'ta gündeme gelen ilk isim Sergen Yalçın'dı. Ailevi gerekçelerle siyah-beyazlı takımı çalıştıramayacağını açıklayan Yalçın'ın ardından Kartal'a bir adaydan daha olumsuz haber geldi.
Süper Lig'de zor zamanlardan geçen ve son 9 maçta sadece Fenerbahçe'yi mağlup eden Beşiktaş'ta gündem yeni teknik direktör...
Siyah-beyazlılar için yerli yabancı birçok isim konuşulurken adaylardan biri de Razvan Lucescu'ydu.
Şu an PAOK'ta çalışan ve 4 ay ceza alan Lucescu hakkında Yunanistan basınından Sport 24'ün şef editörü Ilias Kallonas, konuyla ilgili Milliyet'e konuştu.
Razvan Lucescu'nun durumu yakından merak edilirken Yunanistan'dan olumsuz haber geldi.
Kallonas'ın aktardığına göre Razvan Lucescu'nun şu anda PAOK'tan ayrılıp Beşiktaş'a gelme ihtimali yok.
2021 Temmuz'da PAOK'un başına geçen Lucescu, takımı ile ikişer kez kupa ve lig şampiyonlukları yaşadı.