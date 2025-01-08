Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'a bir olumsuz haber daha! "Gelme ihtimali yok"

Beşiktaş'a bir olumsuz haber daha! "Gelme ihtimali yok"

10:118/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Teknik direktör arayışında olan Beşiktaş'ta gündeme gelen ilk isim Sergen Yalçın'dı. Ailevi gerekçelerle siyah-beyazlı takımı çalıştıramayacağını açıklayan Yalçın'ın ardından Kartal'a bir adaydan daha olumsuz haber geldi.

Süper Lig'de zor zamanlardan geçen ve son 9 maçta sadece Fenerbahçe'yi mağlup eden Beşiktaş'ta gündem yeni teknik direktör... 

Siyah-beyazlılar için yerli yabancı birçok isim konuşulurken adaylardan biri de Razvan Lucescu'ydu.

Şu an PAOK'ta çalışan ve 4 ay ceza alan Lucescu hakkında Yunanistan basınından Sport 24'ün şef editörü Ilias Kallonas, konuyla ilgili Milliyet'e konuştu.

Razvan Lucescu'nun durumu yakından merak edilirken Yunanistan'dan olumsuz haber geldi.

Kallonas'ın aktardığına göre Razvan Lucescu'nun şu anda PAOK'tan ayrılıp Beşiktaş'a gelme ihtimali yok.

2021 Temmuz'da PAOK'un başına geçen Lucescu, takımı ile ikişer kez kupa ve lig şampiyonlukları yaşadı.

#Beşiktaş
#Sergen Yalçın
#Razvan Lucescu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? 205 İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri