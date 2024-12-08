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Beşiktaş'a derbi sonrası kötü haber: Yıldız oyuncu sakatlandı

Beşiktaş'a derbi sonrası kötü haber: Yıldız oyuncu sakatlandı

14:178/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Siyah-beyazlılara Fenerbahçe derbisinde sakatlanan yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Başarılı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Bodo/Glimt maçında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'a derbi galibiyeti sonrası kötü haber geldi.

Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Ciro Immobile, Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası 78. dakikada oyuna devam edememişti.

34 yaşındaki futbolcu için yapılan sağlık kontrolleri sonrası kötü haber geldi.

Trt Spor'un haberine göre; Immobile, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Bodo/Glimt maçında forma giyemeyecek.

Ciro Immobile bu sezon toplamda 20 maça çıkarken 13 kez fileleri havalandırdı.

#Beşiktaş
#Ciro İmmobile
#Bodo/Glimt

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