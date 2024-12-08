Beşiktaş'a derbi sonrası kötü haber: Yıldız oyuncu sakatlandı

Siyah-beyazlılara Fenerbahçe derbisinde sakatlanan yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Başarılı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Bodo/Glimt maçında forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig 15. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'a derbi galibiyeti sonrası kötü haber geldi.
Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Ciro Immobile, Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası 78. dakikada oyuna devam edememişti.
34 yaşındaki futbolcu için yapılan sağlık kontrolleri sonrası kötü haber geldi.
Trt Spor'un haberine göre; Immobile, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Bodo/Glimt maçında forma giyemeyecek.
Ciro Immobile bu sezon toplamda 20 maça çıkarken 13 kez fileleri havalandırdı.