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Beşiktaş'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde: Takımla çalışmalara başladı

Beşiktaş'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde: Takımla çalışmalara başladı

14:204/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılara sakatlığı bulunan yıldız isimden iyi haber geldi. Başarılı futbolcu, takımla çalışmalara başladı.

 Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda siyah-beyazlılar, Serdar Topraktepe yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan yıldız futbolcudan iyi haber geldi.

Milli takım dönüşü sakatlanan Ernest Muçi, bugünkü gerçekleşen antrenmanda takımla çalışmalara başladı.

ERNEST MUÇİ FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın Arnavut orta sahası Ernest Muçi, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alacak. 23 yaşındaki futbolcunun maça yedekler arasında başlaması bekleniyor.

#Beşiktaş
#Ernest Muçi
#Fenerbahçe

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