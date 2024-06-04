Beşiktaş'ın sportif direktörü belli oldu: Galatasaray'ın eski futbolcusu geliyor!

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş için İtalyan gazeteci Di Marzio'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Haberde, siyah-beyazlıların yeni sportif direktörünün belli olduğu aktarıldı. İşte detaylar...

1 / 9 Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

2 / 9 Siyah-beyazlılarda takımın başında yer alan Serdar Topraktepe'nin yerine yeni bir hoca düşünülüyor.

3 / 9 Başkan Hasan Arat, teknik direktör adaylarıyla görüşmelerini gerçekleştirmek için yurtdışına gitti.



4 / 9 Yerli hocalardan Nuri Şahin'in Beşiktaş'a gelmekten vazgeçtiği de gelen haberler arasında.

5 / 9 Başkan Arat, "7-8 sportif direktör ile görüşme halindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

6 / 9 İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü belli oldu.

7 / 9 "Morgan De Sanctis, Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü olmaya çok yakın."

8 / 9 47 yaşındaki sportif direktör De Sanctis, futbolu bıraktan sonra Roma'da takım menajerliği Salernitana'da ise sportif direktörlük görevi yaptı.