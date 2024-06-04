Beşiktaş'ın sportif direktörü belli oldu: Galatasaray'ın eski futbolcusu geliyor!

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş için İtalyan gazeteci Di Marzio'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Haberde, siyah-beyazlıların yeni sportif direktörünün belli olduğu aktarıldı. İşte detaylar...
Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda takımın başında yer alan Serdar Topraktepe'nin yerine yeni bir hoca düşünülüyor.
Başkan Hasan Arat, teknik direktör adaylarıyla görüşmelerini gerçekleştirmek için yurtdışına gitti.
Yerli hocalardan Nuri Şahin'in Beşiktaş'a gelmekten vazgeçtiği de gelen haberler arasında.
Başkan Arat, "7-8 sportif direktör ile görüşme halindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü belli oldu.
"Morgan De Sanctis, Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü olmaya çok yakın."
47 yaşındaki sportif direktör De Sanctis, futbolu bıraktan sonra Roma'da takım menajerliği Salernitana'da ise sportif direktörlük görevi yaptı.
De Sanctis futbolculuk döneminde Galatasaray'ın kalesini 2008-09 yılları arasında korumuştu.