|
Spor

Beşiktaş'ın sportif direktörü belli oldu: Galatasaray'ın eski futbolcusu geliyor!

18:44 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 18:55 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş için İtalyan gazeteci Di Marzio'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Haberde, siyah-beyazlıların yeni sportif direktörünün belli olduğu aktarıldı. İşte detaylar...

1/ 9

Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

2/ 9

Siyah-beyazlılarda takımın başında yer alan Serdar Topraktepe'nin yerine yeni bir hoca düşünülüyor.

3/ 9

Başkan Hasan Arat, teknik direktör adaylarıyla görüşmelerini gerçekleştirmek için yurtdışına gitti.


4/ 9

Yerli hocalardan Nuri Şahin'in Beşiktaş'a gelmekten vazgeçtiği de gelen haberler arasında.

5/ 9

Başkan Arat, "7-8 sportif direktör ile görüşme halindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

6/ 9

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü belli oldu.

7/ 9

"Morgan De Sanctis, Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü olmaya çok yakın."

8/ 9

47 yaşındaki sportif direktör De Sanctis, futbolu bıraktan sonra Roma'da takım menajerliği Salernitana'da ise sportif direktörlük görevi yaptı.

9/ 9

De Sanctis futbolculuk döneminde Galatasaray'ın kalesini 2008-09 yılları arasında korumuştu.

#Beşiktaş
#Sportif Direktör
#Morgan De Sanctis
#Hasan Arat
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Güneş çarpmasına karşı dikkatli olun: Yapılması gerekenler ve ilk yardım önerileri