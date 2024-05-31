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Spor

Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? İki aday ön planda

09:27 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 09:29 - 31/05/2024 Cuma
Yeni Şafak

Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığı ile kapatan Beşiktaş, yeni sezon planlamasına başlamak için öncelikle teknik direktörünü belirlemek istiyor. Yönetim içinde fikir ayrılıkları bulunan siyah-beyazlılarda iki isim ön plana çıkıyor.

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Beşiktaş'ta teknik direktör seçimi için yoğun bir çalışma yapılıyor. Görüşmeler dört koldan sürerken, öne çıkan isimlerde karar aşamasına gelindi.

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Yeni sezon planlaması için geç kalmak istemeyen ve kadrosunu kampa yetiştirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, bu hafta yeni teknik direktörü açıklama planları yapıyor.

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2 İSİM ÖNE ÇIKTI


Kartal'ın adayları arasında Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin, PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, Slaven Bilic, Jose Mourinho, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş yer alıyor.

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Yalçın'la görüşmenin istenildiği gibi geçmemesi, Mourinho'da Fenerbahçe'nin devrede olması, Güneş'e ise yönetimden çekinceler bulunması Nuri Şahin ve Razvan Lucescu'yu öne çıkarıyor.

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PAOK'un Lucescu ile devam etme yönünde açıklama yapmasına rağmen, yönetim temaslarını sürdürüyor. Lucescu'nun PAOK'tan 4 milyon Euro'luk bir çıkış maddesi bulunuyor.

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Nuri Şahin ise yaptığı sunumla başkan Hasan Arat'ı ikna etmiş durumda.

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Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Slaven Bilic de son günlerde listeye girdi.

#Beşiktaş
#Nuri Şahin
#Razvan Lucescu
#Slaven Bilic
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