Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? İki aday ön planda

Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığı ile kapatan Beşiktaş, yeni sezon planlamasına başlamak için öncelikle teknik direktörünü belirlemek istiyor. Yönetim içinde fikir ayrılıkları bulunan siyah-beyazlılarda iki isim ön plana çıkıyor.
Beşiktaş'ta teknik direktör seçimi için yoğun bir çalışma yapılıyor. Görüşmeler dört koldan sürerken, öne çıkan isimlerde karar aşamasına gelindi.
Yeni sezon planlaması için geç kalmak istemeyen ve kadrosunu kampa yetiştirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, bu hafta yeni teknik direktörü açıklama planları yapıyor.
2 İSİM ÖNE ÇIKTI
Kartal'ın adayları arasında Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin, PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, Slaven Bilic, Jose Mourinho, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş yer alıyor.
Yalçın'la görüşmenin istenildiği gibi geçmemesi, Mourinho'da Fenerbahçe'nin devrede olması, Güneş'e ise yönetimden çekinceler bulunması Nuri Şahin ve Razvan Lucescu'yu öne çıkarıyor.
PAOK'un Lucescu ile devam etme yönünde açıklama yapmasına rağmen, yönetim temaslarını sürdürüyor. Lucescu'nun PAOK'tan 4 milyon Euro'luk bir çıkış maddesi bulunuyor.
Nuri Şahin ise yaptığı sunumla başkan Hasan Arat'ı ikna etmiş durumda.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Slaven Bilic de son günlerde listeye girdi.