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Spor

Beşiktaş'ın yeni hocası Van Bronckhorst Fenerbahçeli yıldızı istedi

09:36 - 10/06/2024 Monday
Güncelleme: 10:31 - 10/06/2024 Monday
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Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getirmişti. Hollandalı teknik adam transferde Fenerbahçeli o yıldızı istedi. İşte detaylar...

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Yeni sezon planlamalarına başlayan ve Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına geçiren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

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Yönetim, gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. Listesinde birçok isim bulunan Kara Kartal, yaz transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmak istiyor.

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Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

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Fotomaç'ta yer alan habere göre siyah-beyazlıların Hollandalı teknik direktörü Van Bronckhorst, Glasgow Rangers'tan eski öğrencisi Ryan Kent'i takımında görmeyi amaçlıyor.

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Önceki sezon başında İskoç ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan Kent, sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başaramazken, 27 yaşındaki futbolcunun lisansı askıya dahi alınmıştı.

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Sarı-lacivertlilerin, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcuyla maaş yükünden kurtulmak adına yolları ayırması bekleniyor.

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Beşiktaşlı kurmayların ise deneyimli kanat oyuncusunu renklerine bağlamak için harekete geçtiği kaydedildi.

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2022 yaz transfer döneminde 17.5 milyon Euro olan Ryan Kent'in güncel piyasa değeri 5 milyon Euro'ya kadar gerilemiş durumda.

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkan ve toplam 736 dakika sahada kalan Kent, 1 gol ve 1 asist kaydedebildi.

#Beşiktaş
#Giovanni van Bronckhorst
#Fenerbahçe
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