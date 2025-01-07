Beşiktaşlı futbolcular Sivas'ta zor anlar yaşadı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk haftasında Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş'ta futbolcular, soğuk hava şartları altında zor anlar yaşadı.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşmanın oynandığı sıra hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü.
Soğuk havaya alışkın olmayan Beşiktaşlı futbolcular, yedek kulübesinde soğuktan korunmak için uğraş verdi.
Futbolcuların battaniyelere sarılarak soğuktan korunduğu görüntülendi.
İşte Beşiktaş yedek kulübesinden görüntüler;