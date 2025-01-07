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Beşiktaşlı futbolcular Sivas'ta zor anlar yaşadı

Beşiktaşlı futbolcular Sivas'ta zor anlar yaşadı

20:137/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk haftasında Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş'ta futbolcular, soğuk hava şartları altında zor anlar yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşmanın oynandığı sıra hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü.

Soğuk havaya alışkın olmayan Beşiktaşlı futbolcular, yedek kulübesinde soğuktan korunmak için uğraş verdi.

Futbolcuların battaniyelere sarılarak soğuktan korunduğu görüntülendi.

İşte Beşiktaş yedek kulübesinden görüntüler;

#Beşiktaş
#Sivasspor
#Ziraat Türkiye Kupası

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