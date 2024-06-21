|
Spor

Beşiktaş'ta 4 isimle yollar ayrılıyor

09:49 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar, kadroda yer açmak için 4 isimle yollarını ayıracak.

1/ 9

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen bazı yabancı oyuncularla yollar ayrılacak.

2/ 9

Transfer edilecek oyuncular konusunda ellerinin rahatlaması için kontenjan açmak isteyen yönetim, sportif danışman Brad Fridel aracılığıyla 4 isimle görüşerek ayrılıklarında kolaylık sağlayacaklarını iletti.

3/ 9

Siyah-beyazlılar öncelikli olarak bonservis ücreti kazanabileceği oyuncularla masaya oturdu.

4/ 9

Bu bağlamda Masuaku, Amartey, Colley ve Rebic ile vedalaşmayı planlıyor.

5/ 9

Bu isimler içerisinde Colley'in birçok kulübün radarında olduğu ve teklifler geldiği öğrenildi. Arap yarımadasındaki takımların da Gambiyalı stopere ilgileri dikkat çekici.

6/ 9

TEKLİFLER VAR


Bekleneni veremeyen Rebic de ayrılacak oyunculardan biri. Tecrübeli isim Verona'nın gündeminde italyan temsilcisinin Rebic için resmi teklif yapması bekleniyor.

7/ 9

Masuaku'ya da Fransa'dan taliplerinin olduğu öğrenildi. Nantes kulübünün deneyimli sol beki kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

8/ 9

Yine Beşiktaş'a uyum sağlayamayan futbolculardan olan Amartey de İskoçya'dan Celtic takımının listesinde yer alıyor.

9/ 9

Bu futbolcuların yanı sıra Chamberlain'e de Southampton veya Sheffield United talip.

#Beşiktaş
#Transfer
#Hasan Arat
10 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Benzine ve motorine zam gelecek mi? Gözler benzinliklerdeki tabela fiyatlarında! İşte 21 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları