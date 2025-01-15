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Beşiktaş'ta kadro revizyonu: 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta kadro revizyonu: 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor

10:3415/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Beşiktaş transfer haberleri | Süper Lig’de ilk devrede umduğunu bulamayan Beşiktaş, yeni başkanı Serdal Adalı’nın önderliğinde ikinci devrede bir çıkış arama peşinde olacak. Siyah-beyazlılar bu kapsamda ilk olarak kadroda revizyona gidiyor. Beşiktaş’ta ilk ayrılacak 4 isim belli oldu. İşte detaylar.

Ara transfer döneminde önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Beşiktaş, şampiyonluk şansı mucizelere kaldığı için temkinli hareket ediyor.


Siyah-beyazlılarda ilk olarak takımda düşünülmeyen yabancı futbolcularla yollar ayrılacak.


Böylece hem yeni isimler için yabancı kontenjanında yer açılacak hem de önemli bir maddi kaynak yaratılacak.


Listenin ilk sırasında taraftarla arasındaki ipler kopma noktasına gelen Masuaku yer alıyor. 

Oyuncunun menajeri Yunan takımlarıyla görüşmelerde bulunuyor.


Al-Musrati için Suudi Arabistan'dan gelen satın alma opsiyonlu kiralama teklifini geri çeviren Başkan Adalı, doğrudan satış yapmak istiyor. 

Onana ve Chamberlain'e de kulüp bulmalarını söyleyen siyah-beyazlı yönetim gelecek teklifleri değerlendirmeye alarak ara transfer döneminin önünü açacak.


Beşiktaş'ta rekor bir ücretle transfer edilen ancak bir türlü beklentileri veremeyen Al-Musrati'nin de bileti kesildi. 

11 milyon Euro artı 2 milyon da bonus karşılığında transfer edilen Libyalı oyuncudan en az zararla çıkış yapmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, 10 milyon seviyesinde bir teklif bekliyor. 

Suudi Arabistan'dan gelen 7 milyon Euro'luk teklifi geri çeviren yönetim, 10 milyonu gördüğü anda oyuncusuyla yolları ayıracak.

#Beşiktaş
#Süper Lig
#Serdar Adalı

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