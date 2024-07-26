Beşiktaş’ta kanat sorununa kökten çözüm: PSG’li yıldız için Hasan Arat devrede!

Beşiktaş transfer haberlerinde öne çıkmaya devam ediyor. Renklerine birçok yıldız futbolcu bağlayan siyah-beyazlılar dünyaca ünlü futbolcuyu radarına aldı. Kanat bölgesinde uzun süredir sıkıntı yaşayan Kartal PSG’nin yıldız için tüm şartları zorlayacak. Detaylar haberimizde.
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta sağ kanat konusu gündeme geldi.
Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi ünlü yıldızları kadrosuna katan Kartal, İspanyol yıldızı da gözüne kestirdi.
Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda sağ açık bölgesine takviye planlayan yönetim, Marco Asensio'yu ön plana aldı.
PSG'den ayrılması gündemde olan 28 yaşındaki futbolcu için çalışmalar yürütülüyor.
Marco Asensio'nun transferinde Beşiktaş'ın önceliğinin satın almadan ziyade kiralama olduğu kaydedildi.
PSG ile bu konuda uzlaşabileceğini düşünen siyah beyazlılar sadece oyuncunun 5 milyon euroyu bulan maaşı soru işaretleri yaratıyor.
Maaş anlamında PSG ile ortak yolu bulma görüşü de ağırlık kazanıyor.
Ayrıca tecrübeli yıldızın iknası konusunda çalışmalar yürütülecek.
Asensio dışında birçok alternatif de hazır bulunuyor.
Marco Asensio