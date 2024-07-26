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Spor

Beşiktaş’ta kanat sorununa kökten çözüm: PSG’li yıldız için Hasan Arat devrede!

10:37 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 10:43 - 26/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

Beşiktaş transfer haberlerinde öne çıkmaya devam ediyor. Renklerine birçok yıldız futbolcu bağlayan siyah-beyazlılar dünyaca ünlü futbolcuyu radarına aldı. Kanat bölgesinde uzun süredir sıkıntı yaşayan Kartal PSG’nin yıldız için tüm şartları zorlayacak. Detaylar haberimizde.

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Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta sağ kanat konusu gündeme geldi.


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Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi ünlü yıldızları kadrosuna katan Kartal, İspanyol yıldızı da gözüne kestirdi.


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Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda sağ açık bölgesine takviye planlayan yönetim, Marco Asensio'yu ön plana aldı.

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PSG'den ayrılması gündemde olan 28 yaşındaki futbolcu için çalışmalar yürütülüyor.


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Marco Asensio'nun transferinde Beşiktaş'ın önceliğinin satın almadan ziyade kiralama olduğu kaydedildi.

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PSG ile bu konuda uzlaşabileceğini düşünen siyah beyazlılar sadece oyuncunun 5 milyon euroyu bulan maaşı soru işaretleri yaratıyor.


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Maaş anlamında PSG ile ortak yolu bulma görüşü de ağırlık kazanıyor.


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Ayrıca tecrübeli yıldızın iknası konusunda çalışmalar yürütülecek. 

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Asensio dışında birçok alternatif de hazır bulunuyor.


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Marco Asensio

#Beşiktaş
#PSG
#Marco Asensio
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