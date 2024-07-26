Beşiktaş’ta kanat sorununa kökten çözüm: PSG’li yıldız için Hasan Arat devrede!

Beşiktaş transfer haberlerinde öne çıkmaya devam ediyor. Renklerine birçok yıldız futbolcu bağlayan siyah-beyazlılar dünyaca ünlü futbolcuyu radarına aldı. Kanat bölgesinde uzun süredir sıkıntı yaşayan Kartal PSG’nin yıldız için tüm şartları zorlayacak. Detaylar haberimizde.

1 / 10 Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta sağ kanat konusu gündeme geldi.



2 / 10 Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi ünlü yıldızları kadrosuna katan Kartal, İspanyol yıldızı da gözüne kestirdi.



3 / 10 Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda sağ açık bölgesine takviye planlayan yönetim, Marco Asensio'yu ön plana aldı.

4 / 10 PSG'den ayrılması gündemde olan 28 yaşındaki futbolcu için çalışmalar yürütülüyor.



5 / 10 Marco Asensio'nun transferinde Beşiktaş'ın önceliğinin satın almadan ziyade kiralama olduğu kaydedildi.

6 / 10 PSG ile bu konuda uzlaşabileceğini düşünen siyah beyazlılar sadece oyuncunun 5 milyon euroyu bulan maaşı soru işaretleri yaratıyor.



7 / 10 Maaş anlamında PSG ile ortak yolu bulma görüşü de ağırlık kazanıyor.



8 / 10 Ayrıca tecrübeli yıldızın iknası konusunda çalışmalar yürütülecek.

9 / 10 Asensio dışında birçok alternatif de hazır bulunuyor.

