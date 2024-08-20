Beşiktaş'ta Lugano maçı öncesi iki oyuncu kadroya alınmadı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano'ya konuk olacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Aboubakar gelişmesi yaşanırken iki futbolcu listeye dahil edilmedi. İşte detaylar...
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Mücadele 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak.
Siyah-beyazlılarda kritik maç öncesi kamp kadrosu belli oldu.
Uzun süredir kadro dışı kalan Vincent Aboubakar, İsviçre kafilesine dahil edildi.
Transfer görüşmelerini sürdüren Chamberlain ve Amartey listede yer almadı.