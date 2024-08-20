Beşiktaş'ta Lugano maçı öncesi iki oyuncu kadroya alınmadı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano'ya konuk olacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Aboubakar gelişmesi yaşanırken iki futbolcu listeye dahil edilmedi. İşte detaylar...

1 / 5 Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

2 / 5 Mücadele 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak.

3 / 5 Siyah-beyazlılarda kritik maç öncesi kamp kadrosu belli oldu.

4 / 5 Uzun süredir kadro dışı kalan Vincent Aboubakar, İsviçre kafilesine dahil edildi.