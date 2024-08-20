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Spor

Beşiktaş'ta Lugano maçı öncesi iki oyuncu kadroya alınmadı

12:39 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 12:39 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano'ya konuk olacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Aboubakar gelişmesi yaşanırken iki futbolcu listeye dahil edilmedi. İşte detaylar...

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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Mücadele 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak.

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Siyah-beyazlılarda kritik maç öncesi kamp kadrosu belli oldu.

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Uzun süredir kadro dışı kalan Vincent Aboubakar, İsviçre kafilesine dahil edildi.

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Transfer görüşmelerini sürdüren Chamberlain ve Amartey listede yer almadı.

#Beşiktaş
#Lugano
#UEFA Avrupa Ligi
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