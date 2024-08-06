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Spor

Beşiktaş'ta sakatlık şoku: İki isim idmana çıkmadı

14:17 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 15:01 - 6/08/2024 Salı
AA

Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta iki yıldız futbolcu, sakatlıkları nedeniyle bugünkü idmanda yer almadı.

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Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

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İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışıldığı öğrenildi.

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Antrenmana, Galatasaray maçında ayak bileği burkulan Gedson Fernandes ile kasık adalesinde sakatlık yaşayan Omar Colley katılmadı.

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Tedavilerine devam edilen Emrecan Terzi ile Yakup Arda Kılıç da idmanda yer almadı.

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Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

#Beşiktaş
#Gedson
#Colley
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