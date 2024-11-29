Beşiktaş'ta seçim ne zaman? Tevfik Yamantürk açıklama geldi

"Hasan Arat'ın Beşiktaş AŞ'den ayrıldığını duyunca 'Ben olsam her yerden istifa ederdim' dedim. İnanın neden iki gün bekledi gerçekten bilmiyorum. Bir yılını hesaplayamayan insanlar maalesef bu işlere talip oluyor. Başkanın adına çok üzüldüm. Kim olursa olsun bu duruma düşmemeliydi. İnşallah bu gibi işler son bulur."