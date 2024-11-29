Beşiktaş'ta seçim ne zaman? Tevfik Yamantürk açıklama geldi

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'ın istifasının ardından konuştu. Bundan sonraki süreçle ilgili bilgilendirme yapan Yamantürk, seçime kadar transfer yapılmaması gerektiğini söyledi. Tivibu Spor'a konuşan Tevfik Yamantürk'ün açıklamaları şu şekilde:
"Bugün biz divan kurulları olarak görüşme yapmıştık. Hasan Bey ve Hüseyin Bey'i toplantıya davet etmiştik. Şu an Hüseyin Bey'den cevap bekliyoruz."
"Kim gelirse gelsin artık para harcamamak lazım, transfer yapmamak lazım. Burada takım ne kadar iyi olabilir. Serdar Topraktepe gibi bir kıymet var elimizde. Onunla devam etmek lazım. Yeni antrenör getirmemek lazım. Bunlar hep ek maliyet."
"Ceketini alan gidebiliyor, kim ödeyecek bu paraları? Hüseyin Bey'e de bunları söyleyeceğiz, rica edeceğiz.Önümüzdeki seçim dönemine kadar ne transfer yapılmalı ne de yeni hoca alınmalı. bunu Rıza Çalımbay zamanında da söylemiştim. Zaman benim haklı olduğumu çıkardı."
"Hasan Arat'ın Beşiktaş AŞ'den ayrıldığını duyunca 'Ben olsam her yerden istifa ederdim' dedim. İnanın neden iki gün bekledi gerçekten bilmiyorum. Bir yılını hesaplayamayan insanlar maalesef bu işlere talip oluyor. Başkanın adına çok üzüldüm. Kim olursa olsun bu duruma düşmemeliydi. İnşallah bu gibi işler son bulur."
"Beşiktaş'ta 13 kişilik yönetim kurulu, istifalarla 6 kişiye düşerse olağanüstü kongreye gidiliyor. Onun dışında Hüseyin Yücel, mayısa kadar başkanlığa devam edecek."