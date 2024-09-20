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Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Fesih görüşmeleri başlıyor

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Fesih görüşmeleri başlıyor

13:3520/09/2024, Cuma
G: 20/09/2024, Cuma
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Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta, ocak ayı transfer dönemi planlaması erken başladı. Siyah-beyazlılar, kadroda düşünmediği isimlerle sözleşme feshi görüşmeleri yapacak. İşte detaylar...

Yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna katan Beşiktaş yönetimi, devre arasında ise geniş çaplı bir operasyon yapmayı hedefliyor.

Ancak bu kez gelecek oyunculardan daha çok gönderilecekler konusunda karar verilecek. Bu anlamda orta alandaki geniş ve alternatifli kadronun temizlenmesi bekleniyor.

Milliyet'te yer alan habere göre geçen yıl takımın önemli isimlerinden biri olan Salih Uçan ve Ernest Muçi 11’i unuttu. Yeni transfer Can Keleş, 18’i göremiyor.

Ndour, Onana, Chamberlain ve Zaynutdinov gibi isimler de kulübeye mahkum hale geldi.


Teknik ekip ara transfer döneminde katkı alamadığı isimleri gönderip, farklı bölgelere takviye yapma kararı aldı.



Söz konusu isimlerle sözleşmenin feshedilmesi konusunda görüşmelerin şimdiden başlayacağı ifade edildi.

Listede yer alan oyunculardan kulüp bulması istenecek. Beşiktaş yönetimi, devre arasında vakit kaybetmemek için şimdiden bu oyuncularla görüşecek.

#Beşiktaş
#Süper Lig
#Alex Oxlade-Chamberlain

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