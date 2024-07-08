Beşiktaş'tan gizli transfer operasyonu: Alman futbolcu İstanbul'a geldi

Beşiktaş yönetiminin Augsburg forması giyen Felix Uduokhai’yi İstanbul’a getirerek tesisleri gezdirdiği bildirildi.
Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Rafa Silva ve Paulista'yı renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, bir ismin transferini daha bitirme aşamasına getirdi.
Sports Digitale'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, dün gizli bir operasyonla Augsburg forması giyen Felix Uduokhai’yi İstanbul’a getirdi.
Tesisleri gezen 26 yaşındaki stoperin ardından Almanya'ya geri döndüğü kaydedildi.
1.93 boyundaki savunma oyuncusu, transferin sonuçlanmasını bekliyor.
Beşiktaş yönetiminin yurt dışı kampına kadar Nijerya asıllı Alman futbolcunun transferini bitirmek istediği aktarıldı.
Felix Uduokhai'nin kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Uduokhai, Bundesliga'da 150 maça çıktı ve 4 gol atıp 1 asist kaydetti.