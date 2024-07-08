Spor

Beşiktaş'tan gizli transfer operasyonu: Alman futbolcu İstanbul'a geldi

11:22 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:36 - 8/07/2024 Pazartesi
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Beşiktaş yönetiminin Augsburg forması giyen Felix Uduokhai’yi İstanbul’a getirerek tesisleri gezdirdiği bildirildi.

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Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Rafa Silva ve Paulista'yı renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, bir ismin transferini daha bitirme aşamasına getirdi.

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Sports Digitale'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, dün gizli bir operasyonla Augsburg forması giyen Felix Uduokhai’yi İstanbul’a getirdi.


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Tesisleri gezen 26 yaşındaki stoperin ardından Almanya'ya geri döndüğü kaydedildi.

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1.93 boyundaki savunma oyuncusu, transferin sonuçlanmasını bekliyor. 

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Beşiktaş yönetiminin yurt dışı kampına kadar Nijerya asıllı Alman futbolcunun transferini bitirmek istediği aktarıldı.

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Felix Uduokhai'nin kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor. 

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Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Uduokhai, Bundesliga'da 150 maça çıktı ve 4 gol atıp 1 asist kaydetti.

#Beşiktaş
#Felix Uduokhai
#Augsburg
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