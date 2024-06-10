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Spor

Beşiktaş'tan milli futbolcuya kanca

13:59 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:20 - 10/06/2024 Pazartesi
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Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların gündeminde, milli futbolcu var.

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Fransız ekibi Nantes ile adı anılan Arthur Masuaku, Beşiktaş'a vedaya hazırlanıyor.

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Siyah-beyazlılar, Masuaku'nun yerini eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'la doldurabilir.

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Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Rangers forması giyen eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ı listeye aldı.

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Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcu için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

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Ara Transfer döneminde Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmayan Rıdvan Yılmaz'ın EURO 2024 kadrosuna çağrılmaması sonrası kariyeriyle ilgili yeni kararlar alabileceği belirtildi.

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Rıdvan Yılmaz bu sezon Rangers formasıyla 32 maçta 2 bin 127 dakika forma giydi.

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Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

#Transfer
#Beşiktaş
#Rıdvan Yılmaz
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