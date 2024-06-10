Beşiktaş'tan milli futbolcuya kanca

Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların gündeminde, milli futbolcu var.
Fransız ekibi Nantes ile adı anılan Arthur Masuaku, Beşiktaş'a vedaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar, Masuaku'nun yerini eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'la doldurabilir.
Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Rangers forması giyen eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ı listeye aldı.
Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcu için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.
Ara Transfer döneminde Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmayan Rıdvan Yılmaz'ın EURO 2024 kadrosuna çağrılmaması sonrası kariyeriyle ilgili yeni kararlar alabileceği belirtildi.
Rıdvan Yılmaz bu sezon Rangers formasıyla 32 maçta 2 bin 127 dakika forma giydi.
Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.