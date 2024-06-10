Beşiktaş'tan milli futbolcuya kanca

Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların gündeminde, milli futbolcu var.

1 / 7 Fransız ekibi Nantes ile adı anılan Arthur Masuaku, Beşiktaş'a vedaya hazırlanıyor.

2 / 7 Siyah-beyazlılar, Masuaku'nun yerini eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'la doldurabilir.

3 / 7 Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Rangers forması giyen eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ı listeye aldı.

4 / 7 Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcu için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

5 / 7 Ara Transfer döneminde Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmayan Rıdvan Yılmaz'ın EURO 2024 kadrosuna çağrılmaması sonrası kariyeriyle ilgili yeni kararlar alabileceği belirtildi.

6 / 7 Rıdvan Yılmaz bu sezon Rangers formasıyla 32 maçta 2 bin 127 dakika forma giydi.