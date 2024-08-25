Beşiktaş'tan savunmaya takviye! İstanbul'a geliyor

Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş, savunma hattını güçlendiriyor. Siyah-beyazlılar, 1.93 cm boyundaki stoperin İstabul'a geleceğini duyurdu.
Sezon başında önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Siyah-beyazlıların son transferi Alman stoper Felix Uduokhai oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada 26 yaşındaki stoperin bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.
Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai, kulübümüzle Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Uduokhai’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 22.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Profesyonel futbol kariyerine Aue altyapısında başlayan Felix Uduokhai, 1860 Münih ve Wolfsburg formaları giydi.
26 yaşındaki futbolcu, 2019'da Augsburg'a kiralık olarak giderken ertesi sezon bonservisiyle transfer oldu.