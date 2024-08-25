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Spor

Beşiktaş'tan savunmaya takviye! İstanbul'a geliyor

14:25 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 14:26 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş, savunma hattını güçlendiriyor. Siyah-beyazlılar, 1.93 cm boyundaki stoperin İstabul'a geleceğini duyurdu.

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Sezon başında önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Siyah-beyazlıların son transferi Alman stoper Felix Uduokhai oldu.

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Kulüpten yapılan açıklamada 26 yaşındaki stoperin bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.


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Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai, kulübümüzle Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Uduokhai’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 22.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır." ifadeleri kullanıldı.



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Profesyonel futbol kariyerine Aue altyapısında başlayan Felix Uduokhai, 1860 Münih ve Wolfsburg formaları giydi.




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26 yaşındaki futbolcu, 2019'da Augsburg'a kiralık olarak giderken ertesi sezon bonservisiyle transfer oldu.

#Beşiktaş
#Felix Uduokhai
#Transfer
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