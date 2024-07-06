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Spor

Beşiktaş'tan sessiz prova

13:27 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 13:27 - 6/07/2024 Cumartesi
IHA

Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'la oynayan Beşiktaş, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

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2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu kapsamda Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 

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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan müsabakaya siyah-beyazlılar; Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emrecan Uzunhan, Onur Bulut, Al Musrati, Chamberlain, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Emrecan Bulut 11’iyle başladı. 

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Kartal’da Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, Hasic, Milot Rashica, Jean Onana, Necip Uysal, Montero, Arda, Emrecan Terzi ve Emre Bilgin ise oyuna sonradan dahil oldu.

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İki takımın karşılıklı ataklarına sahne olan mücadelede gol sesi çıkmadı.

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Giovanni van Bronckhorst’un öğrencileri, bir sonraki hazırlık maçını 13 Temmuz’da Dinamo Zagreb ile oynayacak.

#Beşiktaş
#Ümraniyespor
#Giovanni van Bronckhorst
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