Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Barcelona'dan geliyor

Başkan Serdal Adalı yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme bomba gibi bir isim geldi. Siyah-beyazlılar Barcelona'nın genç yıldızını kiralamak istiyor. İşte ayrıntılar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi sürpriz bir isme yöneldi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre siyah-beyazlıların Barcelona forması giyen Ansu Fati'yi gündemine aldığı belirlendi.
Kara Kartal'ın Barcelona'nın ocak ayında kiralamak istediği 22 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu için kısa süre içerisinde Katalan ekibine kiralama teklifinde bulunacağı gelen haberler arasında.
Bu sezon Barcelona formasıyla 8 maçta 186 dakika süre alan Fati skor katkısında bulunamadı.